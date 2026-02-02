Pezeşkiyan’dan müzakere talimatı

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD ile müzakere için talimat verdi.

Hükümetten bir kaynak Fars muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ABD ile yeni müzakerelere başlama talimatı verdiğini söyledi.

Tesnim: İran ile ABD arasında müzakere başlayabilir

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan bir kaynağa göre, önümüzdeki günlerde İran ile ABD’nin üst düzey yetkililerinin katılımıyla müzakere süreci başlayabilir.

İranlı kaynak, "Şu ana kadar görüşmelerin kesin yeri ve tarihi belirlenmedi ve muhtemelen Sayın Erakçi ve Witkoff’un (ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi) başkanlığında gerçekleşecek" dedi.

İran ve ABD'nin nükleer mesele çerçevesinde müzakere yapacağı bekleniyor.