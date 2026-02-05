Iraklı uzman: İran Tüm Senaryolara Hazır

Mehr Haber Ajansı’nın El-Malume sitesine dayandırdığı habere göre es-Serrac, ABD’nin güç kullanımı yoluyla kendi taleplerini İran’a dayatmaya çalıştığını ifade etti.

Es-Serrac, İran İslam Cumhuriyeti’nin benzersiz balistik füze kabiliyetlerine ve yüksek bir askeri güce sahip olduğunu belirterek, Washington’un Tahran üzerindeki tüm baskılarının ABD, İsrail rejimi ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırı senaryosunu gündemde tutmasının, Tahran üzerinde baskı kurma ve aynı zamanda Rusya ile Çin’i etkileme amacı taşıdığını dile getiren Iraklı analist, İran’ın bu tür tehdit ve baskılara karşı tüm senaryolara hazır olduğunu kaydetti.