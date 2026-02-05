  1. Dünya
  2. Avrupa
5 Şub 2026 14:10

Lavrov: İran Stratejik Ortağımızdır, Gelişmelere Kayıtsız Kalmayacağız

Lavrov: İran Stratejik Ortağımızdır, Gelişmelere Kayıtsız Kalmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgedeki son gelişmeler ve Moskova-Tahran ilişkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgedeki son gelişmeler ve Moskova-Tahran ilişkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

El Cezire'ye göre, Lavrov, yaptığı açıklamada İran’ın Rusya için yakın ve stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, Moskova’nın Orta Doğu’daki mevcut gelişmeler ve artan karmaşıklıklar karşısında kesinlikle sessiz kalmayacağını ifade etti.

Bölgedeki durumun son derece hassas olduğuna dikkat çeken Lavrov, İran’a ilişkin gelişmelerin tüm Orta Doğu’yu içine alabilecek bir patlama riskine işaret ettiğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, Rusya’nın Tel Aviv, Washington ve Tahran arasında yaşanan mevcut gerilimin azaltılması ve krizlerin çözümü için yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

News ID 1934182
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler