Siyonist rejimin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli şehit oldu

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne dün gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında 8 çocuğun ve bir sağlık görevlisinin de bulunduğu 24 Filistinli şehit oldu.

Doğu Gazze başta olmak üzere birçok noktada sivillerin hedef alındığı saldırılar, ateşkesin 116'ncı gününde de sistematik ihlallerin sürdüğünü ortaya koydu.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şati Mülteci Kampı'nda akşam saatlerinde bir grup sivilin hedef alınması sonucu bir Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Deyr el-Belah'ta ise bir çadırın bombalanması sonucu 11 yaşındaki bir çocuk ile birlikte iki Filistinli şehit edildi

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara yönelik saldırıda iki çocuk ve bir sağlık görevlisi şehit olurken, çok sayıda sivil de yaralandı. Filistin Kızılayı, sağlık görevlisinin insani görevini yerine getirirken hedef alındığını doğruladı.

Gazze'nin Tuffah Mahallesi'nde topçu atışlarıyla hedef alınan bir binada aralarında iki çocuğun da bulunduğu aynı aileden dört kişi şehit oldu. Zeytun Mahallesi ve Han Yunus'un güneyindeki yerleşim alanlarında da kadınlar ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil saldırılarda katledildi.

Saldırıların ardından siyonist rejim ordusu kara, deniz ve hava unsurlarıyla Gazze'nin farklı bölgelerine yoğun ateş açmayı sürdürürken, işgal basını yeni saldırı hazırlıklarının yapıldığını duyurdu. Ateşkes sürecine rağmen sivillerin hedef alınması, Gazze'de güvenli hiçbir alan bırakılmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

