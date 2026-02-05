İran, balistik füzelerini geliştirerek caydırıcılık kabiliyetini güçlendirmiştir

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu’nun füze şehirlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran’ın balistik füzelerini tüm teknik alanlarda geliştirerek caydırıcılık gücünü güçlendirdiğini belirtti.

Musevi ayrıca, düşmanlardan gelebilecek her türlü girişime karşı hazır olduklarını ifade ederek, “12 günlük savaşın ardından, asimetrik savaş politikasını benimseyip düşmanlara ezici bir karşılık verme anlayışıyla askeri doktrinimizi savunmadan taarruza dönüştürdük” ifadesini kullandı.