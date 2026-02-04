Aliyev ile Paşinyan Abu Dabi'de görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinde bir araya geldi.
İki ülkenin liderleri 2026 yılı “Zayed İnsani Kardeşlik Ödülü”nü almak üzere BAE'de bulunuyor.
