5 Şub 2026 11:05

Rusya: İran bizim yakın ortağımız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'ın yakın ortakları olduğunu belirterek arabuluculuğa hazır olduklarını ifade etti.

RT televizyon kanalına verdiği röportajda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'daki gelişmelere değinerek, "İran, Rusya'nın yakın bir ortağıdır ve Moskova, bölgedeki mevcut karmaşıklıklarla ilgili gelişmelere kayıtsız değildir" dedi.

Lavrov ayrıca, "Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı, sadece Tahran için değil, tüm Ortadoğu için de potansiyel olarak tehlikelidir"

Lavrov, "Rusya, Ortadoğu'daki mevcut karmaşıklıkların çözümünde İsrail, İran veya Amerika Birleşik Devletleri'ne arabulucu olarak kendini dayatmamaktadır." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Moskova'nın Ortadoğu'daki durumu çözmeye ve önceki anlaşmalara bağlı kalmaya hazır olduğunu bildiğini belirterek, "Rusya, Ortadoğu'daki mevcut karmaşıklıklar konusunda istişarede bulunmak üzere İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran ile temas halindedir" ifadesini kullandı.

