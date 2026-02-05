Erakçi’den Almanya Başbakanı’nın son iddialarına tepki

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X platformunda Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in son ve çeşitli iddialarına tepki göstererek şöyle yazdı: Almanya bir zamanlar Avrupa’nın ilerleme motoruydu; ancak bugün Avrupa’nın gerileme motoruna dönüşmüştür.

Dışişleri Bakanı ayrıca şunları belirtti: Geçtiğimiz Ekim ayında New York’ta, Sayın Merz’in ısrarı üzerine üç Avrupa ülkesi nükleer müzakerelerdeki rollerini kendi elleriyle bir kenara bırakmış ve bunun yerine İran’a karşı Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden devreye sokma yolunu seçmiştir. Şimdi ise aynı kişi bu müzakerelere geri dönmek için adeta yalvarmaktadır.

Erakçi, biz İranlıların ne yazık ki Bay Merz’in siyasi olgunluktan uzak ve uygunsuz tutumlarının başka örneklerine de defalarca tanık olduğumuzu belirterek, “Haziran 2025’te İsrail binden fazla İranlıyı öldürdüğünde, onun tepkisi sevinç doluydu. Ayrıca Bay Merz, İran’ın birkaç hafta içinde çökeceğini defalarca açıkça dile getirmiş ve bu yönde hayal kurmuştur” ifadesini kullandı.

Alman halkının çalışkanlık ve yenilikçilikle insanlığa değerli katkılar sunmuş büyük bir millet olduğunu vurgulayan Erakçi şöyle devam etti: İran her zaman Almanya ile güçlü ve yapıcı ilişkiler kurmak istemiştir. Bu nedenle Sayın Merz gibi bir kişinin Almanya’yı küresel arenada temsil etmesi gerçekten büyük bir üzüntü kaynağıdır.

Erakçi, daha bilge, daha sorumlu ve daha onurlu bir siyasi liderliğin yeniden Almanya’da iş başına gelmesini temenni etti.