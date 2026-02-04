Erdoğan ile Sisi Kahire'de bir araya geldi

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Al-İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki lider ardından baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesindeki yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Al-İttihadiye Sarayı'na gelişinde Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirildi ve iki ülke milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi daha sonra tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti."