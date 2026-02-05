Rusya’dan uyarı: İran’a karşı güç kullanımı bölgesel krizi tetikleyebilir

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Perşembe günü Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, “İran’a karşı güç kullanımı tüm bölge için tehlikeli sonuçlar doğuracaktır” diyerek, ABD ve müttefiklerinin sağduyuya başvurmasını ve daha yapıcı davranmasını umduklarını söyledi.

TASS’ın haberine göre Nebenzya, her türlü askeri çözümün kabul edilemez ve tehlikeli olduğunu, bunun bölgesel sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Nebenzya ayrıca, yılın başından itibaren İran’ı “itibarsızlaştırma” kampanyasının daha da yoğunlaştığını ve ülkedeki protestolar hakkında imalı ifadeler kullanıldığını hatırlattı.

Nebenzya, “15 Ocak’ta ABD’nin talebi üzerine Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlendi ve beklendiği gibi Batılı heyetlerin açıklamaları yalnızca Tahran’a yönelik suçlamalarla sınırlı kaldı. Ancak biz ve Konsey’deki bazı yapıcı ortaklarımız, tartışmayı yeniden acil gündem maddelerine çekerek uluslararası barış ve güvenliğe yönelik gerçek tehditlerin nereden kaynaklandığını, yani İran’a karşı açık güç kullanımı tehditlerinden ve ülkenin iç işlerine müdahaleden kaynaklandığını vurguladık” dedi.