  1. Siyaset
4 Şub 2026 20:15

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Faysal bin Ferhan, Riyad'ın bölgesel istikrara olan bağlılığını vurgulayarak, ülkesinin mevcut gerginliğin çözümüne yönelik her türlü diplomatik çözümü desteklediğini belirtti.

İki bakan, bölgesel istikrarı korumak ve bölgedeki tüm ulusların çıkarlarını güvence altına almak için yakın istişarelerin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladılar.
 

News ID 1934172

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler