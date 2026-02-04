İmam Mehdi'nin (a.c) kutlu doğum günü

Bugün 15 Şaban, insanlığın kurtarısıcı olarak bilinen Şii Müslümanların 12. İmamı Hz. Mehdi’nin (a.c) kutlu doğum günüdür.

Şiiler bu günde İmam Mehdi’nin (a.c) doğum günü dolayısıyla büyük kutlamalar düzenleyerek, büyük mevlalarına bağlılıklarını kanıtlarlar.

Bu kutlamalar İran’da daha coşkulu bir şekilde yapılıyor. Bu gün İran’ın bütün kentlerinde gerçekleştiği gibi Kum kentinde özellikle Cemkeran Mukaddes Camii’nde bambaşka bir coşkuyla kutlanıyor.

İmam Mehdi (a.c), insanlara rehberlik eden 11 masum İmam'ın görevi tamamlandıktan sonra halkın gözünden uzaklaşmıştır. O hazret, dünyanın sonunda insanlığı hidayet ve adalete çağırmak için Allah’ın gönderdiği son elçidir. Kurtarıcı olarak da bilinen Hz. Mehdi’nin belirgin özelliği adalettir. ‘Beşeriyetin kurtarıcısı’ da onun önemli unvanlarından biridir. İmam Mehdi (a.c), zuhur edecek ve zulme boğulan dünyayı adaletle dolduracak. O zulüm, cinayet ve ahlaksızlığı sona erdirmek için gelecek.

Hz. Mehdi'nin Yaşamı dört dönemden oluşmaktadır: 1’incisi doğumundan Gaybete Kadar, 2’incisi Küçük Gaybet (Küçük Gizlilik), 3’üncüs Büyük Gaybet (Büyük Gizlilik) 4'üncüsü ise Hükümet kurma dönemi.

Birinci dönmde Hz. Mehdi (a.c) doğumundan sonra saygıdeğer babası İmam Hasan Askeri'nin (a.s) vesayeti altında gizlice yaşamaya başladı. Hz. İmam Hasan Askari'nin (a.s) bu dönemde yaptığı en önemli işlerinden biri, İmam Mehdi’yi (a.c) Şii büyüklerine tanıtmaktı.

İkinci dönemde İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Hicri Kameri 260 yılındaki şehadetinden sonra, küçük gaybet dönemi başladı ve 329 yılına kadar devam etti. Bu dönemde Hz. Mehdi (a.c) dört vekili ile halkın işlerini yürütmeyi sürdürdü.

Üçüncü dönem 329 yılında başladı ve Allah’ın en iyisini bilene kadar devam edecektir.

Dördüncü dönem ise İmam Mehdi zuhur ettikten sonra, İslam'ın kurallarına dayanan ve tüm dünyanın adalet ve eşitlikle dolduracak tek bir dünya hükümeti kuracaktır.

Mehr Haber Ajansı Türkçe servisi bu günü bütün dünyaya özellike Ehli Beyt (a.s) aşıklarına tebrik ediyor.