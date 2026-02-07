Erakçi: Zenginleştirme İran’ın vazgeçilmez hakkıdır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, El Cezire Forumu’nun 17’nci toplantısına katılmak üzere Doha’ya yaptığı ziyaret kapsamında bugün (Cumartesi) El Cezire televizyonuna konuştu.

Erakçi, İran ile ABD arasında yapılan son görüşmelerin “iyi bir başlangıç” olduğunu belirterek, iki taraf arasında güven tesis edilmesi için uzun bir yol bulunduğunu ifade etti.

Görüşmelerin dolaylı şekilde gerçekleştirildiğini ve yalnızca nükleer dosyaya odaklandığını belirten Erakçi, “sıfır zenginleştirme” konusunun esasen müzakere çerçevesinin dışında olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti’nin bu seçeneği kabul etmeyeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, uranyum zenginleştirmenin İran’ın tartışılmaz bir hakkı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini belirterek, askerî saldırıların bile İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramadığını söyledi.

Bununla birlikte Erakçi, İran’ın zenginleştirmeye ilişkin endişeleri giderecek ve gerekli güvenceyi sağlayacak bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu ifade etti.

Erakçi ayrıca, İran’ın füze programının savunma amaçlı olduğunu ve ne şimdi ne de gelecekte müzakere konusu olmayacağını açıkça dile getirdi.

Müzakere sürecinin her türlü tehdit ve baskıdan arındırılmış olması gerektiğini vurgulayan Erakçi, ABD’nin de bu yönde bir yaklaşım benimsemesini umduklarını söyledi.

Görüşmelerin sürdürülmesinin önemine dikkat çeken İran Dışişleri Bakanı, müzakerelerin hedefinin “adil ve karşılıklı çıkarlara dayalı” bir sonuca ulaşmak olması gerektiğini, bunun da güven inşası ve gerçekçi müzakerelerle mümkün olacağını ifade etti.

Erakçi, nükleer dosyanın çözümünde tek yolun diplomasi ve müzakere masası olduğunu vurgulayarak, zenginleştirme seviyesinin ülkenin iç ihtiyaçlarına göre belirleneceğini ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.