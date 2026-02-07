Politico: Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği gündemde değil

Politico dergisi, yayımladığı bir haberde, Avrupa Birliği’nin, AB Kalkınma Komiseri Marta Kos’un Türkiye’ye planlanan ziyaretine rağmen, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasını şu aşamada gündemine almadığını yazdı.

Haberde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde en eski aday ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilerek, Ankara’nın Avrupa kurumlarıyla ilişkilerinin on yıllar öncesine dayandığı vurgulandı. Türkiye, 1999 yılında resmen “aday ülke” statüsü kazanmış, katılım müzakereleri ise 2005 yılında başlamıştı.

Ancak süreç, zamanla ciddi engellerle karşı karşıya kaldı. Avrupalı ülkelerin, Türkiye gibi büyük ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin üyeliğinin, Avrupa Birliği’nin yapısını Hristiyan çoğunluklu bölgesel bir birlikten, Müslüman ağırlıklı bir yapıya dönüştürebileceği yönünde endişeler taşıdığı ifade edildi.

Son yıllarda Türkiye’deki iç siyasi gerilimler ve Brüksel ile yaşanan derin görüş ayrılıkları, üyelik sürecinin fiilen durma noktasına gelmesine yol açtı. Bununla birlikte, hukuki açıdan bakıldığında Türkiye’nin AB üyelik dosyasının tamamen kapatılmış olmadığı da belirtildi.