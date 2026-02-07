Gelecek Partisi'nden İran Büyükelçiliği'ne destek ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyet ile dün İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullahzade'yi ziyaret etti. Davutoğlu, Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır öncülüğünde bölge ülkelerinin de katılacağı ortak bir zirve düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Davutoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye-İran dostluğu için gerekli çalışmaları yapacağız. Bu dostluğu her zaman destekleyeceğiz. Bölgeye dışarıdan yapılan müdahalelere ve İsrail’in saldırgan tutumuna karşı birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir İran ve güçlü bir bölge için hep beraber çalışmak zorundayız" dedi.

Gelecek Partisi lideri, Büyükelçi Zadeh ile görüşmesinde İran-ABD müzakerelerine ilişkin geniş bir bilgi aktarımında bulunulduğunu ve kendisinin de bu konuda izlenmesi gereken yola ilişkin öneriler sunduğunu kaydetti. Ahmet Davutoğlu, "İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesud Pezeşkiyan ve İmam Ali Hamaney'e selamlarımızla birlikte bu görüşlerimin aktarılacağını ifade ettiler" dedi.