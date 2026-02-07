IŞİD, Pakistan'daki ölümcül saldırıların sorumluluğunu üstlendi

Reuters’ın aktardığına göre, DEAŞ (IŞİD) terör örgütü, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan bir Şii camisi ve hüseyniyeye yönelik gerçekleştirilen kanlı terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

Cumartesi günü öğleden sonra, Pakistan polis kaynakları, İslamabad’daki bir Şii camisinde şiddetli bir patlama meydana geldiğini doğruladı.

Pakistan’ın başkentindeki polis yetkililerine göre, saldırı sonucunda şu ana kadar 31 kişi hayatını kaybetti, 169 kişi ise yaralandı.

Pakistan medyası, terör saldırısının İslamabad’ın Tarlai bölgesinde bulunan Hadicetü’l Kübra Camii ve Hüseyniyesinde gerçekleştiğini bildirdi.