7 Şub 2026 14:20

Somali lideri: İsrail rejimi Afrika’yı istikrarsızlaştırıyor

Somali Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin Somali’ye yönelik yasa dışı müdahalelerinin yalnızca ülkesini değil tüm Afrika’yı tehdit ettiğini belirterek, uluslararası toplumu hukuksuzluğa karşı açık tavır almaya çağırdı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, El-Cezire Forumu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “Dünya uyanmalı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal edenlere karşı kararlı biçimde durmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud, işgalci Siyonist rejimin Somali’ye yönelik girişimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, “Bu müdahale yalnızca Somali için değil, tüm Afrika kıtası için ciddi bir meydan okumadır” ifadesini kullandı.

Mevcut uluslararası düzenin zorbalık mantığıyla değiştirilmesine yönelik her türlü girişime sert şekilde karşı çıktıklarını dile getiren Somali Cumhurbaşkanı, “Güç hukukuna geri dönüş kabul edilemez” uyarısında bulundu.

Filistin meselesine de değinen Şeyh Mahmud, bu konuda kalıcı ve kapsayıcı bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirterek, Filistin halkının meşru haklarını esas alan, kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözümün zorunlu olduğunu kaydetti.

