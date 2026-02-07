Trump: İran ile müzakereler çok iyi geçti

Mehr Haber Ajansı, El Cezire televizyonuna dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Umman’ın Maskat kentinde gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Trump, “İran ile yapılan görüşmeler çok iyiydi” diyerek, İran tarafının bir anlaşmaya varmak istediğini öne sürdü.

ABD Başkanı, önümüzdeki hafta yeniden görüşeceklerini belirterek, İran ile bir anlaşmaya varmak için zaman açısından aceleleri olmadığını söyledi.

Trump, açıklamalarının başında müzakerelerin olumlu geçtiğini ifade etmesine rağmen, daha sonra çelişkili bir tutum sergileyerek ve medya savaşı yürütme çabasıyla, son haftalarda dile getirdiği tehditkâr söylemlerini yineledi. Bu kapsamda, Orta Doğu’ya doğru ilerleyen büyük bir deniz filosuna sahip olduklarını iddia eden Trump, “Yakında bölgeye ulaşacak ve gelişmelerin nasıl seyredeceğini göreceğiz” dedi.

Öte yandan, dün cuma günü, İran ile ABD arasında yeni bir dolaylı müzakere turu, Umman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Müzakerelerin ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, görüşmelerin iyi bir başlangıç yaptığını, ancak sürecin devamının başkentlerde yapılacak istişarelere bağlı olduğunu ifade etti.