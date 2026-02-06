Bağdat, İran-ABD görüşmelerini memnuniyetle karşıladı

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre Irak Dışişleri Bakanlığı, Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan İran-ABD görüşmeleri memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika arasında Maskat'ta devam eden görüşmeleri, gerilimi azaltmaya ve diyalog fırsatlarını artırmaya yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirmektedir” denildi.

Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde başkent Maskat'ta bir araya geldi. İran adına müzakerelere Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderlik ederken, ABD heyetinin başında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulundu.

Görüşmelerde İran'dan Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de hazır bulundu. ABD tarafında da Witkoff'un yanında Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de yer aldı.