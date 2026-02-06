  1. Siyaset
6 Şub 2026 18:18

İran: Görüşmeler sürecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman'ın başkenti Maskat’ta yapılan İran-ABD görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." dedi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, Umman'daki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerde, hem İran hem ABD tarafının görüş ve taleplerini ortaya koyduğunu belirten Bekayi, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." ifadesini kullandı.

