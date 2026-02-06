Umman: İran ve ABD arasındaki müzakereler çok ciddiydi

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Maskat’ta dolaylı olarak yapılan İran-ABD görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahran ve Washington arasında arabuluculuk yapmak üzere Maskat'ta çok ciddi görüşmeler yapıldı. İran ve ABD’nin görüşlerini netleştirmek ve olası ilerleme alanlarını belirlemek faydalı oldu” dedi.

Tarafların uygun zamanda tekrar görüşmeyi planladıklarını belirten Busaidi, "Bugünkü görüşmelerin sonuçları Tahran ve Washington'da dikkatlice incelenecektir" ifadesini kullandı.

Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde başkent Maskat'ta bir araya geldi. İran adına müzakerelere Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderlik ederken, ABD heyetinin başında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulundu.

Görüşmelerde İran'dan Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de hazır bulundu. ABD tarafında da Witkoff'un yanında Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de yer aldı.

