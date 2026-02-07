Filistin sorununun adil çözümü, bölgede ve dünyada kalıcı güvenliğin temelidir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, “Filistin Meselesi ve Çok Kutuplu Dünyanın Şekillenmesi Çerçevesinde Bölgesel Denge” başlığıyla düzenlenen 17. El Cezire Forumuna katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya yaptığı ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada, Filistin meselesinin “adaletin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ölçütü ve uluslararası hukukun gerçek etkisinin sınandığı alan” olduğunu vurguladı.

Erakçi, Filistin’in yalnızca insani ya da bölgesel bir mesele olmadığını belirterek, bu sorunun Batı Asya’da kalıcı güvenliğin temel taşı ve uluslararası toplumun uluslararası hukuk ilkelerine bağlılığının göstergesi olduğunu ifade etti.

İşgal altındaki topraklarda yaşanan gelişmelere değinen Erakçi, Gazze Şeridi’nde yaşananların sıradan bir askeri çatışmanın ötesinde olduğunu belirterek, sivillerin toplu şekilde katledilmesi ve hayati altyapının yok edilmesinin uluslararası hukuk açısından açık birer uluslararası suç teşkil ettiğini söyledi ve yaşananları “açık bir soykırım” olarak nitelendirdi.

İsrail rejiminin hesap vermekten muaf tutulmasının küresel ve bölgesel sonuçlarına dikkat çeken Arakçi, hukuki uluslararası düzenin zayıflatılması ve hukukun yerini güç mantığının almasının, yalnızca Filistin’i değil, küresel barış ve istikrarı tehdit eden ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Bölgesel boyuta da değinen Erakçi, İsrail’in eylemlerini Batı Asya’da yaygın istikrarsızlığın temel nedeni olarak göstererek; ülkelerin egemenliğinin ihlal edilmesi, resmi yetkililere yönelik suikastlar ve uluslararası hesap verebilirliğin yokluğunda askeri eylemlerin genişletilmesinin, bölgesel kolektif güvenliği ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Güvenlik ve silahlanma alanındaki çifte standartları eleştiren Erakçi, isyankâr bir rejimin askeri üstünlüğünün diğer bölge ülkeleri pahasına dayatılmasının, ne silahların kontrolüyle bağdaşacağını ne de güvenlik sağlayacağını; aksine eşitsizliği ve istikrarsızlığı kurumsallaştırdığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğini vurgulayarak; hukuki mekanizmalara güçlü destek verilmesi, İsrail rejimine karşı silah ambargosu da dâhil olmak üzere hedefli yaptırımlar uygulanması ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını esas alan inandırıcı bir siyasi ufkun çizilmesi çağrısında bulundu.

Bu çerçevede Erakçi, işgalin sona erdirilmesi, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının tanınması ve başkenti Kudüs olan bağımsız ve birleşik bir Filistin devletinin kurulmasının, Filistin meselesine yönelik her türlü adil ve kalıcı çözümün temel unsurları olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda Erakçi, Filistin halkının haklarının etkin biçimde desteklenmesi için İslam ülkeleri, Arap dünyası ve Küresel Güney ülkeleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, kalıcı istikrarın ancak adalet, suçluların hesap vermesi, cezasızlığın sona erdirilmesi ve Siyonist rejimin tahakküm politikalarıyla mücadele edilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.