Somali ile Suudi Arabistan arasında askeri işbirliği mutabakat zaptı

Arabi 21’e göre Suudi Arabistan ile Somali askeri işbirliği mutabakatı imzaladı.

Somali Savunma Bakanı Ahmed Muallim Faki ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, askeri işbirliğini kapsayan bir mutabakat zaptına imza attı.

Somalili kaynaklar, söz konusu mutabakatın amacının iki ülke arasında savunma ve askeri işbirliği çerçevesini güçlendirmek olduğunu, bunun da ortak öneme sahip çeşitli alanları kapsadığını ve iki tarafın stratejik çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Mutabakat zaptı, Suudi Arabistan Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında Riyad’da imzalandı.