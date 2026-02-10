İran ve BAE'den "bölgesel güvenlik ve istikrar" vurgusu

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Siyasi İstişareler Komitesi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere Tahran’a gelen BAE Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcıs Lana Nuseybe, dün İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

BAE Dışişleri Bakan Yardımcısı, görüşmede İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yapılan yararlı ve yapıcı müzakerelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BAE’nin İran ile ilişkilerin çeşitli alanlarda, özellikle ekonomik ve ticari alanlarda geliştirilmesi sürecini sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Nuseybe ayrıca, Maskat’ta İran ile ABD arasında diplomatik temasların yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayarak, ülkesinin bölgede istikrar, güvenlik ve gerilimin azaltılmasına verdiği önemi yineledi.

İran Dışişleri Bakanı da görüşmede, İran ile BAE arasındaki özellikle ekonomik ve ticari alanlardaki iyi ve kapsamlı ilişkilere değinerek, iki ülkenin ortak ve karşılıklı çıkarları doğrultusunda ilişkilerin daha da geliştirilmesine hazır olduklarını ifade etti.

Erakçi ayrıca, bölge ülkelerinin gerilimlerin azaltılmasına ve bölgesel barış ile istikrarın korunmasına yönelik çabalarını takdir ederek, bu yöndeki diplomatik girişimler ve iyi niyetli arabuluculuk çabaları için bölge ülkelerine teşekkür etti.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, diyalog ve diplomatik çözümler yoluyla bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin önemini ve iki ülke arasındaki istişare ve temasların sürdürülmesini vurguladı.