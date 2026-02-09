Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, “İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Günü – Büyükelçilerle Selamlaşma” töreninde yaptığı konuşmada, İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümünü tebrik etti.

Erakçi, aynı salonda bir yıl önce gerçekleştirilen son toplantıdan bu yana İran’da, bölgede ve uluslararası düzeyde son derece önemli ve sarsıcı gelişmelerin yaşandığını vurguladı.

Bakan Erakçi, söz konusu süre zarfında 12 gün süren bir savaşın yaşandığını hatırlatarak, New York’ta meydana gelen gelişmelerin yanı sıra Avrupalı ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne başvurularına dikkat çekti.

İran’daki olaylara da değinen Erakçi, 8–10 Ocak tarihlerinde yaşanan son olayların, dışarıdan yönlendirilen ve ülkeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen geniş çaplı bir terör operasyonu niteliği taşıdığını belirtti.

Erakçi, bu süreçte sahnelenen kaos girişimlerinin, İran İslam Cumhuriyeti’ni hedef alan ve darbe benzeri bir senaryonun parçası olarak kurgulanan organize bir operasyon olduğunu ifade etti.

İran’ın nükleer meselesinin sadece diplomasi yoluyla çözüme kavuşacağını anlatan Erakçi, şunları kaydetti:

“Bu, defalarca yaşanmış bir gerçektir. İran halkına karşı ne zaman güç ve baskı dili kullanılmışsa, milletimiz direnmiş; ne zaman İran milletine karşı onur ve saygı dili kullanılmışsa, İran halkı da aynı dille karşılık vermiştir.”

"ABD ile müzakere konusunda ciddiyiz"

Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’nin İran tutumunu eleştirerek "Ne yazık ki, Amerika'nın önceki dönemlerdeki, özellikle de son bir yıldaki davranışlarının sonucu olarak çok büyük bir güvensizlik duvarı oluşmuştur” dedi.

Tahran’ın Washington’la müzakere konusunda ciddi olduğunu anlatan Erakçi, “ABD ile müzakere konusunda ciddiyiz ve karşı tarafın da ciddi olması ve sonuç odaklı görüşmelere hazır olması koşuluyla gerçek bir müzakere istiyoruz” diye konuştu.

