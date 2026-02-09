Pezeşkiyan, Umman'daki İran-ABD müzakerelerini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Tahran’da düzenlenen İslam Cumhuriyeti Günü kutlama töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, İran’ın uluslararası arenada karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve diyaloga dayalı bir diplomasiye bağlı olduğunu vurgulayarak, “Herhangi bir müzakere, ulusal onur ve egemenliği koruyarak ve karşılıklı çıkar ilkesi temelinde, yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde kabul edilebilir” dedi.

Umman’da İran ve ABD arasında yapılan dolaylı müzakereleri değerlendiren Pezeşkiyan, Umman’daki müzakerelerin adil ve dengeli bir çözüme ulaşmak için uygun bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşu ülkelerin desteğiyle başlayan ve Umman Sultanlığı'nın ev sahipliğinde yürütülen yeni nükleer müzakereler turunun adil sonuçlara ulaşmak için bir temel oluşturduğunu dile getirdi.

Mesud Pezeşkiyan, “Karşı tarafın taahhütlerine bağlı kalması ve aşırı taleplerinden uzak durmasıyla istenen sonuca ulaşmayı umuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, verdiği sözlere bağlı bir ülkedir ve samimi işbirliği isteyen ülkelere dostluk elini uzatmaktadır” diye konuştu.

İran ile ABD arasında yaklaşık sekiz ay sonra yeniden nükleer müzakere masası 6 Şubat'ta Umman’ın başkenti Maskat’ta kuruldu.