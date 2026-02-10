Rusya’dan İran ile kapsamlı stratejik anlaşmanın uygulanmasına vurgu

Ria Novosti’ye göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore ve İran ile yapılan kapsamlı stratejik anlaşmalara işaret ederek, ikili anlaşmaların imzalanması ve uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Lavrov ayrıca, Rusya’nın Avrasya’da eşit ve ayrılmaz bir güvenlik mimarisi oluşturma ve kapsamlı pratik işbirliği üzerinde çalıştığını söyledi.

Sergey Lavrov, Rusya’nın karşılıklı anlayış, güven ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde dürüst uluslararası işbirliğini kurmaya ilgi duyduğunu vurguladı.

Rusya-İran stratejik anlaşması 17 Ocak 2025’te imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Rusya’ya resmi ziyareti sırasında sonuçlanan bu anlaşma, “Kapsamlı Stratejik Ortaklık Antlaşması” olarak adlandırılıyor. Bu belge, iki ülke arasındaki uzun vadeli işbirliği çerçevesini siyasi, ekonomik, enerji, ulaştırma, güvenlik ve uluslararası alanlarda belirliyor ve Tahran ile Moskova arasındaki eski işbirliği anlaşmalarının yerini alıyor.