Ermenistan ABD'den İHA alıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi ziyaret kapsamında Erivan'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştü.

İki ülke arasında nükleer işbirliği ve insansız hava aracı (İHA) satışını da içeren bir dizi anlaşma imzalandı.

Vance, Paşinyan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Vance, ABD ile Ermenistan arasında ilk kez askeri teknoloji satışı gerçekleştirileceğini belirterek, 11 milyon dolar değerinde keşif amaçlı insansız hava aracı (İHA) teknolojisinin Erivan yönetimine sağlanacağını açıkladı.