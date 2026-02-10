Türk Sanatçı Aytaç Doğan’dan “Ey İran” Yorumu(+video)

Müzik, sınır tanımayan evrensel bir dil olmayı bir kez daha kanıtladı. Türkiye’nin dünyaca tanınan kanun virtüözü Aytaç Doğan, İran’ın unutulmaz milli marşı “Ey İran”ı icra ederek iki köklü kültür arasında anlamlı bir bağ kurdu.

Kendine özgü icra tekniğiyle uluslararası alanda büyük saygı gören Doğan, eserin performansına ait görüntüleri paylaşarak İran’ın tarihi ve sanatsal mirasına duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Aytaç Doğan, yaptığı açıklamada bu eseri seslendirme deneyimini şu sözlerle anlattı:

“Ey İran’ın melodilerinde bir coğrafyanın kadim ruhu ve yüzyılların haykırışı saklı. Bu eser, sıradan bir müzik parçasının çok ötesinde.”

Öte yandan, ölümsüz marş “Ey İran”, 1944 yılında (Hicri Şemsi 1323) besteci Ruhollah Halıki tarafından bestelenmiş ve yıllar boyunca İran halkının ulusal hafızasında özel bir yere sahip olmuştur.

Aytaç Doğan’ın bu anlamlı yorumu, sanatın ve müziğin halklar arasında kurduğu güçlü bağın bir kez daha altını çizdi.