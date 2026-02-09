Erakçi ile Fidan arasında telefon görüşmesi

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İran ile ABD arasında yaklaşık sekiz ay sonra yeniden nükleer müzakere masası 6 Şubat'ta Umman’ın başkenti Maskat’ta kuruldu.

Umman’ın arabuluculuğunda yapılan müzakerelerde, İran adına Dışişleri Bakanı Erakçi ve ABD adına özel temsilci Steve Witkoff ile Trump yönetiminin üst düzey isimleri yer aldı.