Pezeşkiyan Sırbistan'ın Ulusal Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'e gönderdiği mesajda, Sırbistan'ın Ulusal Günü'nü kutlayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Sırbistan Cumhuriyeti ile ilişkilerini karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve yapıcı işbirlikleri temelinde değerlendirdiğini belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca, iki ülke arasında daha derin ilişkiler kurmak için geniş potansiyel alanlarının bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, ortak irade ışığında, Tahran ile Belgrad arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini ve iki halkın çıkarları ile bölgesel ve uluslararası istikrar, işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma için faydalı olacağını umduğunu ifade etti.