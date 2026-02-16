İsrail’in doğu Lübnan’a düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

El-Meyadin televizyonunun Bekaa bölgesindeki muhabiri, pazar akşamı İsrail rejimine ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Habere göre saldırı doğrudan hava yoluyla gerçekleştirildi ve olayda dört kişi şehit oldu.

Öte yandan El‑Meyadin’in Güney Lübnan muhabiri, daha önce İsrail rejimine ait bir insansız hava aracının (İHA) sınır hattında yer alan Hula kasabasında düştüğünü aktarmıştı.

Ayrıca İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Meys el‑Cebel bölgesinde “Mavi Hat” olarak bilinen sınır çizgisini geçerek yaklaşık 10 metre ilerlediği, kısa süreli bir keşif faaliyetinin ardından yeniden sınır hattının gerisine çekildiği bildirildi.

Lübnan ordusu, hükümeti ve direniş güçlerinin ateşkese bağlı kalmasına rağmen, İsrail rejiminin ateşkesi neredeyse her gün ihlal etmeyi sürdürdüğü, bölgesel ve uluslararası çevrelerin saldırıların durdurulması yönündeki çağrılarını ise dikkate almadığı vurgulandı.

İsrail rejimi ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, (27 Kasım 2024) tarihinde imzalanmıştı. Anlaşmaya göre İsrail güçlerinin iki ay içinde Güney Lübnan’dan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail rejimi, ateşkes maddelerine aykırı şekilde bazı stratejik noktalardaki varlığını sürdürmüş ve Lübnan’a yönelik saldırılarına devam etmiştir.