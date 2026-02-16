Erakçi'den Cenevre açıklaması: Amacımız adil ve dengeli bir anlaşma

İsviçre’de ABD ile İran arasında yapılacak nükleer müzakerelere katılmak amacıyla Cenevre’ye giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X platformunda yaptığı paylaşımda bu ziyaretin amacını açıkladı.

Bakan Erakçi açıklamasında, “Bugün, nükleer uzmanlarımızla birlikte Rafael Grossi (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı) ile teknik detaylara ilişkin görüşme yapacağım. Ayrıca, Salı günü ABD ile diplomatik görüşmeler başlamadan önce, Bedir el-Busaidi (Umman Dışişleri Bakanı) ile de görüşeceğim” ifadesini kullandı.

Erakçi, ayrıca, “Adil ve dengeli bir anlaşmaya ulaşmak için gerçekçi girişimlerle Cenevre'ye geldim. Kesinlikle gündemde olmayan şey: tehditlere teslim olmak” diye ekledi.