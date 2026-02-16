Hizbullah Lideri'nin konuşması ne zaman? saat kaçta?

Mehr Haber Ajansı’nın El‑Manar’a dayandırdığı haberine göre, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün pazartesi günü yerel saatle 15.30’da, (TSİ 16.30) direnişin önde gelen şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen törende bir konuşma yapacak.

Tören, Seyyid Abbas el‑Musevi, Şeyh Rağib Harb ve İmad Muğniye başta olmak üzere direnişin simge isimlerinin anısına düzenleniyor.

Anma programının, Beyrut’un güney banliyösünde (Dahiye) bulunan Seyyidüşşüheda Kompleksinde ana merkez olmak üzere, aynı anda Nebî Şit Hüseyniyesi, Cibşit Hüseyniyesi ve Tayr Deba’daki Hac İmad Muğniye Kompleksinde de gerçekleştirileceği bildirildi.

"Hibullah Lideri'nin konuşmalarını Türkçe olarak sitemizden takip edebilirsiniz"