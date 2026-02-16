İran’dan ABD'ye Küba tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD tarafından Küba’ya 64 yılı aşkın süredir uygulanan ekonomik ablukanın bu ülke için geniş kapsamlı insani ve maddi sonuçlar doğurduğunu ve Küba halkının temel insan haklarının ağır biçimde ihlal edilmesine yol açtığını belirtti.

Bekayi, “Küba’ya yönelik ekonomik yaptırımlar, kuşkusuz Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarının; özellikle halkların kendi kaderini tayin hakkının, devletlerin ulusal egemenliğine saygı ilkesinin ve ülkelerin iç işlerine müdahale yasağının açık bir ihlalidir. ABD, bu ilke ve kuralları sürekli ve sistematik biçimde ihlal etmesi ve Küba halkının insani haklarını geniş çapta çiğnemesi-ki bu insanlığa karşı suç teşkil etmektedir-nedeniyle hesap vermelidir” ifadesini kullandı.