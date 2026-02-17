8-9 Ocak’taki olaylarda hayatını kaybedenler Tahran'da anıldı

Ülkede 28 Aralık 2025'te başlayan haklı protestolar 8-9 Ocak tarihlerinde ABD ve Siyonist rejimin destek ve kışkırtmasıyla şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada, ülkede çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisinde 8-9 Ocak tarihlerinde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için "Kırkıncı Gün" anma töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani, Devlet Bilgilendirme Konseyi Başkanı Elyas Hazerati, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Kültür İşleri Yardımcısı Seyyid Ziya Haşimi gibi isimler katıldı.

Kudüs Gücü Komutanı Kaani: Terörizmi destekleyenler suçludur

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, tören sırasında yaptığı açıklamada, kargaşa çıkaranları ve teröristleri destekleyenleri suçlu olarak nitelendirerek bunun sonucunu görecekleri uyarısında bulundu.

Tuğgeneral Kaani, İran milletinin daha fazla bütünlük ve dayanışma içinde düşmanlarına gereken cevabı vereceğini vurguladı.