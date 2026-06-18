Şahbaz Şerif İslamabad Mutabakatı'nı imzaladı

Pakistan Başbakanlık Ofisi, Şahbaz Şerif’in ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan’ın ardından Tahran ile Washington arasındaki mutabakatı imzaladığını bildirdi.

Şahbaz Şerif, gece saatlerinde bu mutabakatın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, İslamabad’ın bu süreçteki rolüne dikkat çekerek, “ABD ve İran başkanları, benim arabulucu olarak onayladığım şekilde bu mutabakatı imzaladılar” dedi.

Pakistan Başbakanı ayrıca, İslamabad mutabakatının derhal uygulama aşamasına geçeceğini vurguladı.

Açıklamasına göre, ilk aşamada İran’ın Hürmüz Boğazı’nı derhal yeniden açacağı, buna karşılık ABD’nin de deniz ablukasını doğrudan kaldıracağı belirtildi.

Şahbaz Şerif ayrıca Katar’ın bu sürece katkılarından dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: “Bu aşamaya ulaşılmasına yardımcı olan Katar liderliğinin samimi çabalarını ve yapıcı katılımını özellikle takdir etmek isterim.”