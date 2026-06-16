ABD-İran mutabakat zaptı İsviçre'nin Bürgenstok kasabasında imzalanacak

İran ile ABD arasında varılan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'nın aktardığına göre, İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın Bürgenstock'ta imzalanacağını doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında olası mutabakat zaptının imzalanmasına yönelik temasların sürdürülmesi ve heyetlerin İsviçre'ye gelişlerinin kolaylaştırılması amacıyla son günlerde ABD, İran, Pakistan ve Katar ile yakın temas halinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, Bürgenstock'un Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların yanı sıra ABD ve İran tarafından da önerildiği ifade edildi. İsviçre'nin süreçte arabulucu rolü üstlendiği belirtilirken, görüşmenin kendi topraklarında yapılabilmesi için gerekli diplomatik ve lojistik koşulların sağlandığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi daha önce yaptığı açıklamada, mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in hazır bulunacağını söylemişti.