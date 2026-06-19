Pakistan'dan bir heyet Şehit Ayetullah Hamaney'nin cenaze törenine katılacak

Şahbaz Şerif, Pakistan Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ardından İslamabad ile Tahran arasındaki ilişkilerin yeni bir refah, ekonomik iş birliği ve daha güçlü ikili ilişkiler dönemine gireceğine inandığını söyledi.

Pakistan Başbakanı, ülkesinin barış anlaşmasının sağlanmasındaki rolü sayesinde uluslararası alanda takdir topladığını belirterek şunları kaydetti:

“Pakistan, bu barış anlaşmasına ulaşılmasına katkı sağladığı için dünyanın dört bir yanında takdir edildi. Bu başarı, ülkemizin yükselen diplomatik konumunun bir göstergesidir.”

Şerif ayrıca, bir gün önce İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü ve Pezeşkiyan’ın zor dönemlerde İran’a verdiği destek nedeniyle Pakistan ve halkına teşekkür ettiğini söyledi.

Pakistan Başbakanı, Pezeşkiyan’ı Pakistan’a davet ettiğini belirterek, İran Cumhurbaşkanı’na ülkeye geldiğinde Pakistan halkı tarafından sıcak şekilde karşılanacağını ifade ettiğini aktardı.

Şerif, İran Cumhurbaşkanı’nın kendisini ayrıca Şehit Ayetullah Hamaney'nin cenaze törenine davet ettiğini belirtti.

Pakistanlı lider, Pakistan’dan resmi bir heyetin cenaze törenine katılmak üzere Tahran’a gideceğini ve törene iştirak edeceğini açıkladı.