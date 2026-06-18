Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Tacikistan Cumhurbaşkanı Emamali Rahman, bugün İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian'a bir mesaj göndererek savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakat muhtırasının imzalanmasını tebrik etti.

Rahman mesajında, "Size ve dost İran halkına, ABD ile barış anlaşmasına varılması dolayısıyla en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tacik lider, söz konusu anlaşmanın İran halkı için kolay elde edilmediğini belirterek, bunun yoğun çabaların ve güçlü bir iradenin sonucu olduğunu vurguladı.

Rahman, anlaşmanın Ortadoğu'da kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması, uluslararası güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için elverişli bir ortam oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tacikistan'ın barış yanlısı bir ülke olarak tüm anlaşmazlık ve çatışmaların müzakere ve diplomatik diyalog yoluyla çözülmesini desteklediğini belirten Rahman, bu önemli gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Mesajının sonunda Rahman, Pezeşkiyan'a sağlık ve yeni başarılar, İran halkına ise kalıcı barış, güvenlik, ilerleme ve artan refah dileklerinde bulundu.