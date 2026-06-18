Pezeşkiyan ve Trump, İslamabad Mutabakatı'nı dijital olarak imzaladı

ABD ve İsrail rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakat metni, perşembe günü sabaha karşı İran ve ABD cumhurbaşkanları tarafından imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump, mutabakat metnini dijital ortamda ve yüz yüze görüşme gerçekleştirmeden imzaladı.

Donald Trump, söz konusu metni Fransa'daki Versailles Sarayı'nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanında imzaladı.

İslamabad sürecine giden diplomatik görüşmelerde Pakistan'ın üstlendiği arabuluculuk rolü nedeniyle, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de mutabakat metnini imzalayacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, anlaşmanın İsviçre'de yüz yüze imzalanması planından vazgeçilerek dijital imza yöntemine geçildiğini belirtti.

Bekayi, son 24 saatte yapılan istişareler sonucunda, mutabakat metninin iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından fiziksel buluşmaya gerek kalmadan imzalanmasının daha uygun görüldüğünü ifade etti.

Sözcü Bekayi, bu kararın nedenlerinden birinin de anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkacak siyasi maliyeti artırmak olduğunu söyledi.