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21 Haz 2026 11:22

Pakistan Başbakanı İran-ABD görüşmeleri için Zürih’e gitti

Pakistan Başbakanı İran-ABD görüşmeleri için Zürih’e gitti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, İran ile ABD arasında İsviçre’de yapılacak görüşmelere katılmak üzere Zürih’e ulaştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Ordusu Komutanı Asim Munir, İran ile ABD arasında İsviçre’de gerçekleştirilecek görüşmelere katılmak üzere Zürih’e gitti.

Haberlere göre görüşmeler, iki taraf arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde bölgedeki çatışmaların durdurulması ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi başlıkları etrafında yürütülecek.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da yeni müzakere turunun açılışına katılmak üzere kısa süre önce İsviçre’ye ulaştı.

Diplomatik kaynaklara göre, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının gölgesinde Lübnan dosyası bu görüşme turunun en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

News ID 1937162

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