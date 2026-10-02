Tahran’dan Washington’a İran-Irak uçuşları tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bir bildiriyle, ABD hükümetinin İran’ın diğer ülkelerle ticari ilişkilerini ve hava ulaşımını aksatmaya yönelik hukuka aykırı ve insanlık dışı eylem ve girişimlerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’nın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin hukuka aykırı yaptırım kararlarını sınır ötesi uygulayarak İran’ın diğer ülkelerle ticari ilişkilerini ve hava ulaşımını sekteye uğratmaya yönelik hukuka aykırı ve insanlık dışı eylem ve girişimlerini kınamaktadır.

Bu eylemlerin, Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerine ve uluslararası hukuka, özellikle de devletlerin ulusal egemenliğine saygı ilkesine aykırı olmasının yanı sıra, temel insan hakları normlarını da ihlal ettiği ve ülkeler, özellikle de komşu ülkeler arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeye yönelik tehlikeli bir girişim olduğu vurgulanmaktadır.

Bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı, İran ve Irak halkları arasındaki derin tarihî, dinî, kültürel ve toplumsal bağları hatırlatmakta; İran İslam Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasındaki kardeşçe ilişkiler ve iyi komşuluk ilişkilerine değer vermektedir. İran-Irak arasındaki sivil havacılık trafiği güzergâhında oluşturulan kısıtlamaların iki ülkenin ortak çıkar ve menfaatlerine aykırı olduğunu değerlendirmektedir.

İran ve Irak arasındaki ilişkiler, iki komşu ülke arasındaki olağan ilişkilerin ötesinde, halklar arasındaki derin bağlara ve çeşitli alanlardaki karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır. Milyonlarca İranlı ve Iraklının ekonomik ve ticari faaliyetler, kutsal mekânların ziyareti, turizm, eğitim, bilim, ilaç ve tedavi amacıyla seyahat etmesi, iki halk arasındaki ulaşım ve iletişimle ilgili meselelerin bağımsız, sorumlu, geleceğe dönük ve ortak çıkarlara dayalı bir yaklaşımla yönetilmesini gerekli kılmaktadır.

İki ülke arasındaki hava trafiğine getirilen kısıtlamalar, yüz binlerce yolcu, ziyaretçi, hasta, öğrenci ve iki ülkenin ekonomik aktörü için ciddi sorunlar oluşturmasının yanı sıra, İran ile Irak arasındaki stratejik ve iyi komşuluk ilişkilerinin niteliğiyle açıkça çelişmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine saygı göstermekle birlikte, ABD’nin ekonomik terörizmi ve fitne çıkarma girişimleriyle karşı karşıya kalınması konusunda gerekli kararların alınmasını, kısıtlamaların kaldırılmasını ve iki ülkenin hava yolu şirketlerinin uçuşlarında iki halkın çıkar ve menfaatleri doğrultusunda normal koşullara dönülmesini talep etmektedir.”

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