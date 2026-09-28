İran, ABD'yi şikayet etti

Tahran yönetimi, ABD’nin ülkenin havacılık sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle uluslararası uçuşlarda yaşanan aksamalara karşı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) başvurdu.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi, ABD yaptırımlarına karşı ICAO’ya resmi protesto iletildiğini açıkladı.

Şiruudi ayrıca Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) da başvuru yapıldığını belirtti.

ICAO, merkezi Montreal’de bulunan ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş.

ABD, eylül ayının başında İran’ın havacılık sektörünün tamamını yaptırım kapsamına almış ve İran havacılık sektörüne destek veren yabancı şirketlere karşı da yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.