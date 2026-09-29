Irak'tan İran uçuşlarına ilişkin yeni açıklama

Irak Resmi Haber Ajansı’nın haberine göre, Irak Havayolları dün gece İran’daki havalimanlarına Necef Havalimanı üzerinden uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Daha önce bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran’a yönelik yaptırım programından sınırlı bir muafiyet verilmesini değerlendirdiğini ve böylece Şii Müslümanların İran ile Irak arasında dini ziyaretler gerçekleştirmek amacıyla uçuş yapabilmelerinin önünün açılmasının planlandığını açıklamıştı.

Müzakerelere katılan kaynak, ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilecek bu muafiyetin Irak Havayolları’na Necef’ten kalkış ve Necef’e varış şeklinde bir ay boyunca uçuş düzenleme izni vereceğini, ilerleyen dönemde daha uzun süreli bir muafiyetin onaylanmasının da mümkün olduğunu belirtti.

Daha önce Irak’ın İran Büyükelçisi Yaser Abdüzzahra Haccac, ABD’nin Tahran’a yönelik ağır yaptırımları nedeniyle kapatıldığı açıklanan Necef Havalimanı’nın, İran uçuşlarına 24 saat içinde yeniden açılacağını söylemişti.

Irak Resmi Haber Ajansı, büyükelçinin açıklamalarına dayanarak, Irak hükümetinin ve özellikle Başbakan Ali Zeydi’nin iki komşu ülke Irak ve İran arasındaki hava ulaşımının yeniden başlatılması için sürekli girişimlerde bulunduğunu aktardı.

Haccac, hükümet tarafından İran ile uçuşların durdurulmasına yönelik herhangi bir karar alınmadığını, aksine yabancı yer hizmetleri şirketlerinin ABD yaptırımlarından duydukları endişe nedeniyle hizmet vermekten kaçındığını belirtti.

ABD’nin 27 İran havayolu şirketine yönelik yeni yaptırımlar uygulaması ve İran uçuşlarına bazı ülkelere yönelik kısıtlamalar getirmesi, son günlerde İran’ın dış hat uçuşlarında yaşanan durma ve aksaklıkların artmasına yol açtı. Bu durum özellikle İran’ın komşu ve bölge ülkelerine yönelik uçuşlarında daha belirgin hale geldi.

Son günlerde İran’ın Azerbaycan, Gürcistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak gibi destinasyonlara yönelik uçuşlarına getirilen kısıtlamalar ve iptaller, ABD’nin İran havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlarının sonuçlarına dikkat çekti.

Yaptırımların uygulanmasının ardından Irak halkı ve siyasi grupları, Irak hükümetinin ABD yönetiminin baskı ve kısıtlamalarına boyun eğdiği gerekçesiyle hükümetin kararına karşı geniş çaplı protestolar düzenledi.