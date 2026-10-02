İran’dan Kanada’ya yerli çocuklar için “hakikat ve hesap verebilirlik” çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Kanada’da 30 Eylül’de kutlanan Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü dolayısıyla X sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Söz konusu gün, yatılı okul olarak bilinen eğitim sisteminde eğitim gören yerli çocuklara ait yüzlerce isimsiz mezarın bulunmasını hatırlatıyor.

Bekayi mesajında şunları yazdı:

“Kanada’daki yerli çocukların trajik akıbeti hâlâ dünyanın vicdanını rahatsız ediyor. Ailelerinden zorla koparılan, isimleri, dilleri ve kimlikleri ellerinden alınan bu çocuklar, zorla asimilasyonu amaçlayan bir sistemin içine yerleştirildi. Bu sistemde birçok çocuk acımasızca kötü muameleye maruz kaldı; birçoğu da evlerinden uzakta hayatını kaybederek isimsiz mezarlara defnedildi.

30 Eylül, Kanada’da görünüşte yerli yatılı okullarından kurtulanlara ve ailelerine saygı göstermek ve bir daha evlerine dönemeyen yüzlerce masum yerli öğrenciyi anmak amacıyla ‘Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü’ ilan edildi.

Ancak uzlaşma, yalnızca bir anma günü veya siyasi nezaket ifadeleriyle sınırlandırılamaz. Yatılı okullara ilişkin ciddi sorular hâlâ yanıtlanmamışken ve bu okulların faaliyetleri ile niteliği konusundaki belirsizlikler devam ederken, ‘uzlaşma’ eksik kalacaktır.

Yerli çocukların yaşadığı acı ve trajedi bir kültür savaşı konusu değil, hakikat ve hesap verebilirlik meselesidir.

Yerli çocuklara ait isimsiz mezarlara ilişkin soruların yanıtlanması; inkâr, çarpıtma veya sessizlik yerine kanıt, şeffaflık ve sorumluluk gerektiriyor.

Hakikat ortaya konmadan uzlaşma mümkün olmayacak; hesap verebilirlik sağlanmadan da adalet gerçekleşmeyecektir.”