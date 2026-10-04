İranlı iki diplomatın New York’tan sınır dışı edildiği haberi tamamen yalan

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, İran’ın Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı düzeyinde bir heyetle katıldığını belirten Bekayi, heyetin küçük sayıda ancak oldukça verimli olduğunu söyledi.

Bekayi, İran açısından bu fırsatın ülkenin uğradığı haksızlıkları uluslararası kamuoyuna anlatmak için önemli olduğunu belirterek, “İran’ın uluslararası platformlardaki en başarılı katılımlarından birini gerçekleştirdik” dedi. Genel Kurul kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, İran’ın tutumunu ve yaklaşımının dayandığı mantığı açıklamak açısından oldukça faydalı olduğunu ifade etti.

Bölge ülkeleri topraklarının yabancılar tarafından kullanılmasına izin vermemeli

Bekayi, İsrail Başbakanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ziyaret hakkında da konuştu.

Komşu ülkelere çağrıda bulunan Bekayi, “Tüm komşu ülkelerden komşuluk hakkına riayet etmelerini ve imkânları ile topraklarının yabancılar tarafından kötüye kullanılmasına izin vermemelerini istiyoruz” dedi.

İran’ın bu konudaki rahatsızlığını komşu ülkelere açık ve net biçimde ilettiğini belirten Bekayi, bunun İran’ın her fırsatta dile getirdiği bir talep olduğunu söyledi.

Bekayi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun oturum aralarında Fars Körfezi ülkelerinin yetkililerinin neredeyse tamamıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

BAE’de bazı İran vatandaşlarının dün gece serbest bırakılmasının İran açısından değerli olduğunu belirten Bekayi, İran vatandaşlarının cezaevlerinden tahliye edilmesi konusunda BAE makamlarına teşekkür etti. Bekayi, bu konunun da Genel Kurul marjında gerçekleştirilen görüşmelerde ele alındığını söyledi.

İsrail’in bölge ülkelerinin imkânlarını kullanarak bölgede istikrarsızlık yaratmasının, bölge ülkeleri tarafından mutlaka ciddi şekilde dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bekayi, bu ülkelerin imkânlarının ABD ve İsrail tarafından hiçbir şekilde kötüye kullanılmasına izin vermemeleri gerektiğini ifade etti.

İranlı iki diplomatın New York’tan sınır dışı edildiği haberi tamamen yalan

Bekayi, İranlı iki diplomatın New York’tan sınır dışı edildiğine ilişkin haberleri “tamamen yalan” olarak nitelendiren Bekayi, “Bence yalan haberlerle bir başarı görüntüsü oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

İran heyetinin ABD’ye giriş ve çıkış tarihlerinin başından itibaren kamuoyuna bildirildiğini belirten Bekayi, İran Dışişleri Bakanı’nın New York’tan hangi tarihte ayrılacağının da önceden belli olduğunu söyledi.

Bekayi, İranlı diplomatlarından birinin görevlerini yerine getirmek üzere New York’ta kalmasının planlandığını ancak kendisine uygulanan baskılar nedeniyle New York’tan ayrıldığını belirtti.

ABD’nin Birleşmiş Milletler’e ev sahipliği yapan ülke olarak yükümlülüklerini ihlal etmesini bir başarı gibi sunmasının övünülecek bir durum olmadığını belirten Bekayi, bunun ABD’nin BM için uygun bir ev sahibi olmadığını gösterdiğini söyledi.

Bekayi, ABD’nin İran heyetinin BM Genel Kurulu’na katılımını engelleme girişiminde başarısız olduğunu ve İran’ı izole etme planını hayata geçiremediğini belirterek, Washington’ın ardından “bu tür değersiz haber üretme girişimlerine” başvurduğunu ifade etti.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’ndeki altı kişilik komite aylardır çalışıyor

Bekayi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bünyesindeki altı kişilik komite hakkında da bilgi verdi.

Söz konusu komitenin Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin bir parçası olduğunu belirten Bekayi, komitenin birkaç ay önce talepleri ve konuları incelemekle görevlendirildiğini söyledi.

Bekayi, Dışişleri Bakanı’nın da bu altı kişilik komitenin üyelerinden biri olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Lübnanlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı ile Lübnanlı mevkidaşı arasında iyi bir görüşme gerçekleştirildi” dedi.

Bekayi, İran’ın Beyrut Büyükelçisi konusuna ilişkin daha önce açıklama yaptıklarını belirterek, İran açısından önemli olanın mevcut yanlış anlaşılmaları çözmek için çaba göstermek olduğunu ifade etti.

İngiltere’nin İran’a yönelik tutumu uluslararası sorumluluktan kaçma girişimi

Bekayi, İngiltere’nin İran’a yönelik tutumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Büyükelçisi’nin perşembe günü Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve kendisine İran’ın itirazlarının iletildiğini belirten Bekayi, “İngiltere’nin İran’la ilgili açıklamaları, sorumluluktan kaçmaya yönelik bir girişimdir” dedi.

İran’ın, ülkesine yönelik saldırılar konusunda İngiltere’nin uluslararası sorumluluğunun hesabını sorduğunu ve sormaya devam edeceğini belirten Bekayi, NATO Genel Sekreteri’nin saldırılar sırasında üslerin kullanıldığına ilişkin açıklamalarının da bu konudaki durumu ortaya koyduğunu söyledi.

Bekayi, “Dolayısıyla Avrupa hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin ileri sürdüğü iddiaların “tamamen asılsız” olduğunu belirten Bekayi, bunların İngiltere’nin İran’a yönelik saldırılardaki uluslararası sorumluluğundan kaçma çabası olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan’ın Türkmenistan ziyareti

İsmail Bekayi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Türkmenistan ziyareti hakkında yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz en yakın diplomatik etkinlik, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Türkmenistan’a yapacağı ziyaret olacak. Pezeşkiyan, Biyolojik Çeşitlilik Konferansı ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderleri zirvesine katılacak. Zirve önümüzdeki perşembe günü düzenlenecek.” dedi.

Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin İran’ın nükleer tesislerine geri dönmesine ilişkin yayımlanan haberler hakkında ise, “Yaptırımlar ve nükleer mesele karşılığında böyle bir konu kesinlikle gündeme gelmedi. Biz nükleer meseleye girmedik; görevimiz kendi şartlarımızı bildirmekti.” ifadelerini kullandı.

ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesi

İranlı sözcü, ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesi konusunda da bunun Irak’ın ulusal egemenliğinin korunması açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Bekayi, “Bu durum ABD’nin yenilgisini gösteriyor. Ebu Gureyb hapishanesinde işlenen suçları hiçbir zaman unutmayacağız. DEAŞ, Irak’ın işgal edilmesinin sonuçlarından biriydi; çünkü yabancı işgali ülkelerde güvensizliğe ve istikrarsızlığa yol açıyor.” dedi.

Bekayi, söz konusu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlamasını umduklarını belirtti.