Avrupa ülkeleri İran’a yönelik saldırılardan sorumlu tutulmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün (Pazartesi) bir radyo programında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı’nın Tahran’da görev yapan yabancı büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileriyle gerçekleştirdiği son toplantının gündemini değerlendirdi.

Bekayi, toplantının öne çıkan başlıklarından birinin Avrupa başkentlerine yönelik açık ve doğrudan talepler olduğunu belirterek, “NATO Genel Sekreteri kısa süre önce bir kez daha, Avrupa ülkelerinde bulunan toprak, imkân ve askeri üslerin ABD ve İsrail’in İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik yasa dışı ve saldırgan eylemlerinin hazırlanması ve planlanmasında kullanıldığını kabul etti. Bu konu artık tarihi belgelerin bir parçası olarak kayıt altına alınmıştır. İranlıların aynı anda iki saldırgan orduya ve onları destekleyen çok sayıda ülkeye karşı direndiğini gösteren bu süreç, İran halkının direnişinin destansı boyutunu ortaya koymuştur” dedi.

Bekayi, topraklarını veya imkânlarını saldırganların kullanımına sunan her Avrupa ülkesinin bu eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini savundu. İranlı sözcü, “Bu tutum, bağımsız ve Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeye karşı uluslararası saldırı suçuna ve güç kullanımına iştirak ve suç ortaklığının açık bir örneğidir. Bu konularla ilgili belgeleri hazırladık. Dışişleri Bakanı da dünkü toplantıda meseleyi büyükelçilerle ayrıntılı şekilde paylaştı” ifadelerini kullandı.

New York’taki diplomatik temaslar

Bekayi, New York’taki diplomatik görüşmelere ilişkin olarak, ABD Başkanı’nın “tehditkâr ve yakışıksız” konuşmasının ardından İran Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının, İran’ın uluslararası arenada güçlü bir şekilde yanıt vermesi için önemli bir fırsat oluşturduğunu ve konuşmanın tarihi nitelik kazandığını söyledi.

Bekayi, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının yanı sıra Dışişleri Bakanı’nın 6-7 günlük kısa bir süre içerisinde yaklaşık 50 mevkidaşı ve uluslararası yetkiliyle Batı Asya’daki gelişmeler, Fars Körfezi’nin güvenliği, Hürmüz Boğazı ve ikili ilişkiler konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Sözcü, normal şartlarda bu kadar kapsamlı temasların onlarca ayrı ve uzun süreli seyahati gerektireceğini ifade etti.

Bekayi, İsrail rejiminin büyükelçisinin BM Genel Kurulu’nda İran heyetinin masasının yakınında sergilediği provokatif davranışla ilgili tartışmalara da değindi.

İranlı sözcü, söz konusu davranışın aynı gün sabah yaşanan büyük diplomatik skandalı gölgede bırakmak amacıyla önceden planlandığını söyledi.

Bekayi, İsrail Başbakanı’nın konuşması sırasında çok sayıda diplomatik heyetin savaş suçları ve soykırım iddialarını protesto etmek amacıyla salonu terk ettiğini belirterek, İsrail yetkililerinin bu gelişmeye tepki gösterdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İsrail büyükelçisinin İran heyetinin masasına yaklaşma girişiminin de önceden tasarlanmış bir gösteriden ibaret olduğunu savundu ve İran heyetinin buna herhangi bir karşılık vermeyerek söz konusu davranışı görmezden geldiğini ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Tahran’da

Bekayi, Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın Tahran ziyaretine ilişkin ise ziyaretin İran’ın komşuluk politikasının ve Güney Kafkasya ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ziyaret kapsamında iki ülke arasında daha önce üst düzeyde varılan anlaşmaların uygulanmasının ele alınacağını, ayrıca Güney Kafkasya’daki son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını ve koordinasyon sağlanacağını belirtti.