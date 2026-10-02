Irak, İran havayollarının Necef uçuşları için muafiyet aldı

Al Jazeera’nın aktardığına göre Irak hükümeti yaptığı açıklamada, Mahan Air hariç İranlı havayolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış ve bu havalimanına varış şeklinde günlük 40 uçuş gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir muafiyet aldığını duyurdu.

Irak hükümetinin açıklamasında, söz konusu muafiyetin yolcuların Irak’a geliş ve Irak’tan ayrılışlarını kolaylaştırmak, ayrıca insani ve tıbbi ihtiyaçları desteklemek amacıyla verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Irak Başbakanı, ABD hükümetinin talebe olumlu yanıt vermesinden ve istenen muafiyetin sağlanması konusundaki işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Irak Başbakanlık Ofisi, ülkenin ilişkilerini halkının çıkarları doğrultusunda ve diğer ülkelerle dengeli ve olumlu ilişkiler kurma ısrarı temelinde şekillendirdiğini vurguladı.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Irak Havayolları’nın sınırlı bir lisans kapsamında İran ile Irak arasındaki yolcu uçuşlarını yeniden başlatabileceğini açıklamıştı. Buna göre uçuşların yalnızca Necef Uluslararası Havalimanı’ndan kalkması ve yine bu havalimanına dönmesi şart koşulmuştu.