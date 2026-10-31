Devrim Lideri'nden askeri komutanlara talimat: Tehditlere sınırsız karşılık verin

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, İran Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey komutanlarını kabul etti.

Görüşmede konuşan Ayetullah Hamaney, “düşmanlarla güçlü şekilde mücadele etmek için akıllı ve stratejik askeri hazırlığın” azami caydırıcılığın temel şartlarından biri olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamaney, her düzeyde ve türde tehdide coğrafi sınırlama olmaksızın hızlı ve etkili karşılık verilmesi talimatını verdi.

Düşmanların yeniden askeri veya terör saldırıları başlatması halinde savaşın sona ereceği zamanı ve koşulları İran Silahlı Kuvvetleri ile İran halkının belirleyeceğini vurgulayan Ayetullah Hamaney, askeri istihbarat altyapısının güçlendirilmesi, yerli savunma doktrini ve taktiklerinin geliştirilmesi, modern teknolojilerden yararlanılarak savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması çağrısında bulundu.

Devrim Lideri ayrıca, silahlı kuvvetlerin manevi gücünün ve mücadele ruhunun yükseltilmesi, personelin geçim ihtiyaçlarının karşılanması ve askeri birliklere verilen desteğin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamaney'in talimatları arasında, hedef listesinin güncellenmesi de yer aldı. Buna göre, ABD-İsrail cephesinin maddi ve maddi olmayan tüm varlıklarının İran Silahlı Kuvvetleri’nin hedef menziline alınması kararlaştırıldı.

Silahlı kuvvetlere yönelik ulusal desteğin, İran karşıtı yabancı güçler ve onların ülke içindeki destekçilerine karşı caydırıcılığın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Ayetullah Hamaney, halkın sekiz aydır meydanlarda sürdürdüğü varlığın, sekiz yıllık Kutsal Savunma’nın devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Deveim Lideri Ayetullah Hamaney, halkın yanı sıra askeri, emniyet ve Besic güçlerinin de İran’ın toprak bütünlüğünü ve İslam Cumhuriyeti yönetimini koruduğunu ve korumaya devam edeceğini kaydetti.

Bölge ülkelerindeki Direniş Cephesi’nin kararlı tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayetullah Hamaney, farklı alanlardaki birlik ve bütünlüğün Batı Asya’da yeni siyasi ve güvenlik düzeninin şekillenmesinde stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu yeni düzenin, İslam ülkeleri ve halkları arasındaki birliği güçlendirerek yeni İslam medeniyetinin oluşumuna zemin hazırlamasını umduğunu ifade etti.

Görüşmede Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullahi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Hatemi ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Vahidi de hazır bulundu.

Komutanlar, Fars Körfezi kıyılarında, Hürmüz Boğazı operasyon bölgelerinde, Umman Denizi’nde ve ülkenin kuzeybatı ile güneydoğu sınırlarında savunma güçlerinin hazırlık durumuna ilişkin raporlar sundu.

Ayrıca çeşitli mühimmatların yanı sıra keşif, destek ve muharebe silahlarının üretiminde birkaç kat artış sağlandığını bildirdi.

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayetullah Hamaney, üst düzey askeri komutanlardan teşekkür ve takdirlerini tüm askeri, emniyet ve Besic güçlerine, bu kurumların çalışanlarına, Savunma Bakanlığı personeline ve ailelerine iletmelerini istedi.